С последствиями снегопада в Свердловской области будут бороться 320 спецмашин

«В ночь с 23 на 24 ноября уже выпало до трех сантиметров снега. Дороги расчищали 242 единицы техники, в том числе 104 комбинированных дорожных машин, 12 автомобилей с отвалом, 34 автогрейдера, 19 тракторов и 73 единицы прочей техники», – рассказали в ДИПе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В течение дня на дороги Свердловской области для уборки снега выедут 320 снегоуборочных машин. Ожидается, что снегопад продлится до 25 ноября. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.Предполагается, что за ближайшие сутки уровень снежного покрова местами может вырасти до девяти сантиметров. Поэтому коммунальщики продолжат непрерывно работать на региональной сети автодорог до полной ликвидации последствий снегопада на проезжей части.Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83.