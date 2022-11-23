Большинство екатеринбуржцев хотели бы иметь выходной 31 декабря

«Чем выше доход респондентов, тем реже они поддерживают объявление 31 декабря выходным», – заметили специалисты сервиса.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Большинство екатеринбуржцев поддерживают инициативу Госдумы об объявлении 31 декабря выходным днём. По данным сервиса по поиску работы «SuperJob», 84% жителей уральской столицы хотели бы отдохнуть в последний день года.Лишь 7% высказались против этой идеи. Также отмечается, что, по сравнению с прошлым годом, сторонников сделать предновогодний день выходным среди екатеринбуржцев стало на 10% больше.