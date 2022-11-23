Большинство екатеринбуржцев хотели бы иметь выходной 31 декабря
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Большинство екатеринбуржцев поддерживают инициативу Госдумы об объявлении 31 декабря выходным днём. По данным сервиса по поиску работы «SuperJob», 84% жителей уральской столицы хотели бы отдохнуть в последний день года.
Лишь 7% высказались против этой идеи. Также отмечается, что, по сравнению с прошлым годом, сторонников сделать предновогодний день выходным среди екатеринбуржцев стало на 10% больше.
«Чем выше доход респондентов, тем реже они поддерживают объявление 31 декабря выходным», – заметили специалисты сервиса.
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