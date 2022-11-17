К свердловскому омбудсмену поступило более 10 тысяч обращений, связанных с мобилизацией

«Сейчас главная тема - неполучение федерального довольствия. И мы тоже по этой теме работаем, делать запросы и уже получаем ответы: когда, как и по какой причине не пришли средства. Потому что где-то списки составлены не так, где-то номера карточек не так написаны, много разных причин», – приводят слова омбудсмена в её аппарате.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На горячую линию уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой с 28 сентября по настоящее время поступило 10,5 тысячи звонков и 1,3 тысячи писем. Из них порядка 80% получили ответы. Об этом сообщает аппарат омбудсмена.По словам Мерзляковой, чаще всего на горячую линию обращались ошибочно мобилизованные. Последние обращение были связаны с отсутствием выплат.