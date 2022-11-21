Уральцы задолжали «НТЭСК» за электроэнергию 212 миллионов рублей

«Некоторые нарушители платежной дисциплины пытаются самостоятельно подключиться к внутридомовым сетям. Подобные действия не остаются незамеченными для инженеров "Нижнетагильской Энергосбытовой компании"», – отмечают в пресс-службе.

«Энергетики напоминают, уклонение от уплаты задолженности влечет за собой дополнительные расходы: клиенту придется оплатить не только всю сумму долга, но и пени, судебные издержки, а также работы по возобновлению электроснабжения», – говорится в сообщение «НТЭСК».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Задолженность за электроэнергию жителей Нижнего Тагила и Невьянска перед «Нижнетагильской Энергосбытовой компанией» превысила 212 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.Из них 137,2 миллиона рублей должны сами жители, а 75,6 – юридические лица. Только за 11 месяцев 2022 года из-за больших задолженностей «НТЭСК» отключила электроснабжение 4,9 тысячи абонентам, 1,2 тысячи из которых погасили свои долги после введения ограничений. В отношении остальных ведётся претензионно-исковая работа.По словам представителя «НТЭСК», в текущем году энергетиками было более сотни заявлений по поводу самовольных подключений. Все материалы по данным фактам направлены в полицию. К административной ответственности за данное нарушение было привлечено уже 54 лица. Они получили штрафы от 10 до 15 тысяч рублей.