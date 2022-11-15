Шедевр советской анимации станет спектаклем в Водонапорной башне Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Со сказкой «Ёжик в тумане» смогут познакомиться в следующее воскресенье маленькие посетители Водонапорной башни в центре Екатеринбурга. Её расскажут в ныне редком формате теневого театра кукол.Днём 4-го декабря на подсвеченном экране оживут плоскостные фигуры ёжика, медвежонка, лошадки и филин. Историю про них впервые изложил на бумаге московский писатель Сергей Козлов, но всему миру она стала известна по великому анимационному фильму Юрия Норштейна. А в формат теневого кукольного спектакля её перенёс режиссёр и композитор Степан Горишний. Он же и оживит персонажей сказки как актёр за ширмой кукольного театра.После спектакля маленьких зрителей научат самостоятельно создавать теневых кукол. Билеты на представление будут продаваться на входе.