Прокуратура внесла представление мэру Екатеринбурга после проверки бюджетных трат
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура выявила в Екатеринбурге нарушения при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и внесла представлению мэру Алексею Орлову. Также составлены несколько административных протоколов на чиновников МКУ «Городское благоустройство».
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, проверка МКУ «Городское благоустройство» проводилась по информации Счетной палаты Екатеринбурга. Были выявлены нарушения при реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», а также подпрограммы «Развитие сетей уличного освещения в Екатеринбурге».
Среди нарушений – некорректное формирование закупочной документации, оплата фактически невыполненных работы и нарушение сроков оплаты принятых работ. Также МКУ «Городское благоустройство» допустило принятие бюджетных обязательств по договорам сверх доведенных лимитов.
После проверки на должностных лиц составили протоколы по статьям 7.30, 7.32, 7.32.5, 15.11 и 15.15.10 КоАП. Кроме того, прокуратура внесла представления главе Екатеринбурга и руководителю МКУ «Городское благоустройства».
Выявленные нарушения относятся к периоду 2018-2022 годов. За этот период в учреждении сменилось шесть руководителей. Сейчас его возглавляет выходец из Тюмени Евгений Поляков.
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