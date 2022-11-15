Прокуратура внесла представление мэру Екатеринбурга после проверки бюджетных трат

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Прокуратура выявила в Екатеринбурге нарушения при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и внесла представлению мэру Алексею Орлову. Также составлены несколько административных протоколов на чиновников МКУ «Городское благоустройство».Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, проверка МКУ «Городское благоустройство» проводилась по информации Счетной палаты Екатеринбурга. Были выявлены нарушения при реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», а также подпрограммы «Развитие сетей уличного освещения в Екатеринбурге».Среди нарушений – некорректное формирование закупочной документации, оплата фактически невыполненных работы и нарушение сроков оплаты принятых работ. Также МКУ «Городское благоустройство» допустило принятие бюджетных обязательств по договорам сверх доведенных лимитов.После проверки на должностных лиц составили протоколы по статьям 7.30, 7.32, 7.32.5, 15.11 и 15.15.10 КоАП. Кроме того, прокуратура внесла представления главе Екатеринбурга и руководителю МКУ «Городское благоустройства».Выявленные нарушения относятся к периоду 2018-2022 годов. За этот период в учреждении сменилось шесть руководителей. Сейчас его возглавляет выходец из Тюмени Евгений Поляков.