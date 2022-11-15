«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с конца декабря возобновляет рейсы по маршруту Екатеринбург – Махачкала.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, первый рейс назначен на 26 декабря. Полеты будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Возобновились рейсы из Екатеринбурга на Гоа
15 ноября 2022
15 ноября 2022
«Аэрофлот» запускает рейсы из Екатеринбурга в Индию и Турцию
16 ноября 2022
16 ноября 2022
Из Екатеринбурга в Таиланд запустят чартерные рейсы
14 ноября 2022
14 ноября 2022