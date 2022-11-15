«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с конца декабря возобновляет рейсы по маршруту Екатеринбург – Махачкала.Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, первый рейс назначен на 26 декабря. Полеты будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.