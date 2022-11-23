Администрация Талицы заплатит 30 тысяч рублей ребенку, на которого напала бездомная собака

«Указанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении органом местного самоуправления полномочий по отлову безнадзорных животных, поскольку, несмотря на заключенный муниципальный контракт, фактически агрессивные особи не отлавливались, администрация, как заказчик, деятельность подрядчика в рамках заключенного контракта не контролировала», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Талице взыскали компенсацию морального вреда с местной администрации в пользу мальчика, на которого напала бездомная собака. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Инцидент произошел 9 июня. Мальчик 2012 года рождения гулял со своим другом и его мамой. возле дома бегала бродячая собака без ошейника, но с чипом на ухе. Собака укусила ребенка за левое бедро.Мальчик обратился в Талицкую районную больницу, врачи диагностировали у него рваную рану бедра. Медики обработали рану и вакцинировали ребенка. Информацию о нападении собаки медсестра передала в дежурную часть ОМВД России по Талицкому району.Прокуратура направила в Талицкий районный суд иск с требованием взыскать с местной администрации компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу пострадавшего ребенка 30 тысяч рублей. Судебный акт еще не вступил в законную силу.