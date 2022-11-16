В Свердловской области подтвердили 260 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 260 случаев коронавируса за последние сутки. Всего в регионе зафиксировано 552 055 случаев заболевания.Госпитализировано еще 57 пациентов. По выздоровлению выписали 371 человека. Общее число вылечившихся – 536 992.От коронавируса умерли два человека. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 877 летальных исходов.