В Свердловской области подтвердили 260 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 260 случаев коронавируса за последние сутки. Всего в регионе зафиксировано 552 055 случаев заболевания.
Госпитализировано еще 57 пациентов. По выздоровлению выписали 371 человека. Общее число вылечившихся – 536 992.
От коронавируса умерли два человека. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 877 летальных исходов.
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