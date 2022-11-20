Екатеринбурженка отсудила у авиакомпании за задержку рейса более 300 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительница Екатеринбурга отсудила у авиакомпании «Уральские авиалинии» более 300 тысяч рублей за задержку рейса. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.В июне прошлого года екатеринбурженка с семьей должна была утренним рейсом вылететь в Москву (аэропорт Домодедово). Однако его задержали на 1 час 37 минут. Причиной задержки стало отсутствие резервного самолета. Из-за задержки семья опоздала на стыковочный рейс из Москвы в Задар (Хорватия).Чтобы все-таки попасть в Задар, пассажирам пришлось покупать билеты из Шереметьево в Сплит почти за 183 тысячи рублей. Еще деньги пришлось отдать за такси от Домодедово до Шереметьево, обед в аэропорту и переезд на такси из Сплита в Задар. Общая сумма убытков – 217 607 рублей.В июле женщина направила в адрес авиакомпании претензию о возмещении убытков в добровольном порядке, однако ответа на нее не получила. Тогда екатеринбурженка подала иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга и попросила взыскать 217 607 рублей убытков, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и присудить штраф.Районный суд удовлетворил требования частично: взыскал с «Уральских авиалиний» 212,5 тысячи убытков, 10 тысяч рублей КМВ и штраф 111 228 рублей.Авиакомпания не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако облсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Авиакомпанию обязали выплатить пассажирке 333 685 рублей.