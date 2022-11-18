В Кушве детский сад заплатит упавшему с кровати ребенку 300 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кушве с детского сада взыскали 300 тысяч рублей компенсации морального вреда ребенку, который упал с кровати и получил травмы.Инцидент произошел в сентябре прошлого года. В пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что двухлетний воспитанник детского сада №23 после дневного сна самостоятельно перелез через бортик детской кроватки и упал на пол. В результате малыш получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени и линейный перелом затылочной кости.Прокуратура направил в суд иск о взыскании с дошкольного учреждения компенсации морального вреда в отношении пострадавшего ребенка. Кушвинский городской суд удовлетворил исковые требования, взыскав с детского сада 300 тысяч рублей.