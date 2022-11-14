«Уралэлектромедь» модернизирует подстанцию в химико-металлургическом цехе

– Мы будем вести отдельный учет энергопотребления двух отделений цеха, что повысит оперативность и качество управления процессами, – подчеркнул Евгений Адаричев.



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В химико-металлургическом цехе «Уралэлектромеди» началась модернизация действующей подстанции ТП №32 6кВ «ХМЦ». По словам заместителя главного инженера по энергообеспечению Евгения Адаричева, модернизированная подстанция повысит качество электроснабжения, надежность и безопасность работы персонала.Подстанция состоит из распределительных устройств РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, а также двух силовых трансформаторов. Самый сложный этап модернизации – монтаж высоковольтных ячеек, оборудования и силовых кабелей, причем все работы выполняются в условиях действующего производства.В настоящее время строители завершили обустройство помещения: проведена покраска стен, смонтированы металлоконструкции нового фальшпола, установлены высоковольтные ячейки, включающие силовое электрооборудование, и цепи вторичной коммутации. Также смонтирована система освещения, охранная и пожарная сигнализации, контур защитного заземления. Работники подрядных организаций под управлением персонала энергоцеха и управления капитального строительства проводят пуско-наладочные работы установленного оборудования.