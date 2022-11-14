Новые «Ёлки» в родной Екатеринбург привезёт Евгений Кулик

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 26-го ноября (то есть, почти на неделю раньше официальной премьеры) покажут новую, 9-ую уже часть новогодней комедии «Ёлки». Презентовать её родному городу собирается блогер, комик и актёр Евгений Кулик.По сообщению агентства новостей «Моменты», он встретится со своими поклонниками и первыми зрителями фильма в кинозале «Синема Парк Алатырь». Для «Ёлок 9» он написал сценарий и сам же исполнил в комедии одну из главных ролей. Кроме того, производством киноленты занималась его продюсерская компания «Kulik Production» совместно с компанией «Bazelevs». Кроме Кулика в фильме сыграли Алексей Серебряков, Фёдор Добронравов, Ян Цапник. Сюжет фильма, как завелось в этом долгоиграющем киносериале, состоит из нескольких сюжетов, так или иначе связанных с наступлением Нового года. В 9-м фильме одна из историй разворачивается в Екатеринбурге.В России многие пытались создать такой же «народный» комедийный фильм, каким для советских граждан была «Ирония судьбы или, С лёгким паром» Эльдара Рязанова. Ближе всех к выполнению этой задачи приблизились создатели «Ёлок». Каждая новая часть вызывает повышенный зрительский интерес и собирает неплохую кассу. Правда, и отзывы (в том числе, и зрительские же) становятся всё прохладнее с каждым годом. Что не мешает очередным «Ёлкам» стать хитом проката, а это, в свою очередь, приводит к съёмкам новой части. Вот и сейчас, не успели «Ёлки 9» выти на экраны страны, а уже ведутся разговоры о продолжении.