Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 1 декабря

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На железнодорожный вокзал Екатеринбурга 1 декабря в 13.00 прибудет сказочный поезд Деда Мороза. Поезд состоит из 19 вагонов, которые везет украшенный гирляндами паровоз.Сказочный поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция. В ее составе есть приемная, вагон для игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка с сувенирами. Пассажирами поезда являются Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их команда.Ровно месяц назад, 22 октября, состав выехал из Великого Устюга. Маршрут поезда пролегает через более чем 120 городов севера страны, Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей и Центральной России. За 85 дней пути состав преодолеет 33 тысячи километров и 15 января 2023 года вернется в Великий Устюг.В городах, где останавливается поезд, детей и взрослых ждет новогодняя программа на перроне с участием артистов и аниматоров. По заранее приобретенному билету желающие могут посетить передвижную резиденцию, поучаствовать в квесте, познакомиться со сказочными пассажирами, отведать чаю с пряником и получить из рук Деда Мороза подарок.