Ещё в трёх больницах Свердловской области открылись аптеки с льготными лекарствами
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области появились ещё три пункта государственной сети аптек «Фармация». Это позволит жителям удалённых территорий получать рецептурные и льготные лекарства в шаговой доступности.
Как сообщает департамент информационной политики региона, аптеки с льготными лекарствами начали работать в поликлиниках и больницах в Богдановиче, Североуральске и Верхних Сергах.
На сегодняшний день в Свердловской области работают более 90 аптек и аптечных пунктов государственной сети «Фармация». До конца этого года планируется открытие ещё пяти точек.
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