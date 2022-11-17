Ещё в трёх больницах Свердловской области открылись аптеки с льготными лекарствами

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области появились ещё три пункта государственной сети аптек «Фармация». Это позволит жителям удалённых территорий получать рецептурные и льготные лекарства в шаговой доступности.Как сообщает департамент информационной политики региона, аптеки с льготными лекарствами начали работать в поликлиниках и больницах в Богдановиче, Североуральске и Верхних Сергах.На сегодняшний день в Свердловской области работают более 90 аптек и аптечных пунктов государственной сети «Фармация». До конца этого года планируется открытие ещё пяти точек.