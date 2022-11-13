Прокуратура проверит нижнетагильскую школу из-за сообщений о насекомых

«По сведениям, размещенным в СМИ, учащимися образовательного учреждения на информационном стенде школьной столовой обнаружены членистоногие насекомые, а именно тараканы», – говорится в сообщении ведомства.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила начала проверку после сообщений в СМИ о насекомых в школьной столовой школы №81. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Свердловской области.В прокуратуре обещают дать оценку соблюдению требований санитарного законодательства, в том числе проведению дезинсекционных мероприятий.