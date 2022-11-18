В Полевском бывший директор МКУ «Феникс» получил за мошенничество 2 года условно

«Используя служебные полномочия, он принимал на работу в МКУ «Феникс» лиц без реального исполнения ими трудовых обязанностей, обеспечивал начисление и выплату заработной платы и стимулирующих выплат», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Полевской городской суд назначил бывшему директору МКУ «Феникс» за мошенничество на сумму более 2 миллионов рублей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Приговор в законную силу ещё не вступил.По версии следствия, обвиняемый в феврале 2017 года, исполняя обязанности МКУ «Феникс», договорился с начальником управления культурой Полевского городского округа и заместителем главного бухгалтера управления культурой о совместном хищении бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства работников в муниципальное учреждение.Так, с марта 2017 года по январь 2019, в МКУ «Феникс» были фиктивно трудоустроены 5 человек, которым по март 2020 года из бюджета Полевского городского округа перечислена заработная плата на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Их обвиняемый обналичивал и делил с подельниками.Осуждённый вину в совершении преступления признал частично.В пресс-службе свердловской прокуратуры также отметили, что в мае 2022 года начальник управления культурой был осуждён на 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также его оштрафовали на 4 миллиона рублей. А заместитель главного бухгалтера управления культурой получил штраф в размере 200 тысяч рублей.