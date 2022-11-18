В мэрии Екатеринбурге детям мобилизованных пообещали бесплатные аттракционы
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге детям мобилизованных пообещали возможность бесплатно воспользоваться аттракционами и игровыми комнатами в развлекательных центрах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.
«Такая адресная помощь семьям военнослужащих проводится в рамках акции #МыВместе. В частности, развлекательные центры в крупных торговых центрах разных районов мегаполиса распахнут свои двери для ребят, чьи отцы выполняют боевые задачи, поставленные государством», – говорится в сообщении мэрии.
Адреса и график работы, а также условия для посещения игровых площадок и аттракционов можно посмотреть здесь.
Там также указано, что одним из условий для посещения детьми игровых комнат является типовая справка из военкомата о том, что их родитель проходит военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации и документ, подтверждающий родство ребёнка с мобилизованным.
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