В мэрии Екатеринбурге детям мобилизованных пообещали бесплатные аттракционы

«Такая адресная помощь семьям военнослужащих проводится в рамках акции #МыВместе. В частности, развлекательные центры в крупных торговых центрах разных районов мегаполиса распахнут свои двери для ребят, чьи отцы выполняют боевые задачи, поставленные государством», – говорится в сообщении мэрии.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости