Ветеринары «ЗооСпеца» подлечили екатеринбургского хамелеона
Общество
Стоп-кадр видео с телеграм-канала ветклиники «ЗооСпец» / t.me/zoospec_vet
Экзотическое животное стало пациентом екатеринбургской ветеринарной клиники «ЗооСпец». Хамелеон, живущий в семье уральцев, перестал охотиться на насекомых, чем и вызвал беспокойство у владельцев.
После осмотра и ряда необходимых анализов ветврач Никита Мельников поставил неутешительные диагнозы: почечная недостаточность, травма подчелюстного аппарата, абсцесс нижней трети хвоста и некроз кончика хвоста. Серьёзные хвори потребовали и серьёзного подхода — хамелеона было решено оставить в клинике для лечения в условиях стационара.
Своевременное вмешательство молодому хамелеону, которому нет ещё и 5 лет, помогло. Он снова начал самостоятельно питаться и проявлять прежнюю активность. После этого его вернули хозяевам с рекомендации о дальнейшем домашнем лечении.
Конечно, хамелеоны — животные крайне необычные для Урала. В природе они обитают в Африке, в Индии, на Мадагаскаре, в Калифорнии, то есть, в краях куда более тёплых. Домашнее содержание этих ящериц требует особого ухода и кормления. В случае заболевания владельцы такого питомца сталкиваются с ещё одной проблемой — где искать ветеринара, умеющего лечить экзотических ящериц. В данном случае хамелеону повезло, что он живёт в крупном городе, где есть целая клиника, специализирующаяся на лечении «экзотов».
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