В Интернете появилась стриминговая платформа от уральских кинематографистов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Успевшая стать известной екатеринбургская кинокомпания «Red Pepper Film» решила освоить ещё и сферу стриминга. В Интернете уже работает тестовая версия «One Dollar TV» — новой стриминговой платформы, созданной «Красными перцами» совместно с ресторатором Сергеем Ременником. А к весне 2023-го года её собираются запустить на полную мощность.Идея проекта заключается в том, чтобы предоставлять кинематографистам всего мира возможность размещать свой контент — короткометражные фильмы, пилотные серии к неснятым ещё сериалам, презентационные материалы — с целью привлекать спонсоров, готовых вложиться в их творчество. Сервисом смогут пользоваться и музыканты в поисках средств для записи альбомов, например, или просто для увеличения аудитории. Рядовым пользователям «One Dollar TV» станет интересен, как ещё один источник к клипам и фильмам. Таким, образом «Телевидение за один доллар» (как можно перевести название платформы, на которой подписка будет стоить указанную сумму) станет чем-то вроде импортного Vimeo.