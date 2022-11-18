Детей Нижнего Тагила на главной ёлке города встретят мультперсонажи
Общество
Стоп-кадр из видео-презентации
В минувшие выходные мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поделился в соцсетях презентацией главного ледового городка. К его возведению ещё не приступили — подрядчика ищут через конкурс.
Если судить по презентацию, то нижнетагильских детишек на главной ёлке города будут встречать персонажи любимых мультфильмов — волк и заяц из «Ну, погоди!», Винни-Пух, Буратино. Проектом предусмотрены также украшенные гирляндами каркасные объекты — царь-пушка, например. По словам Пинаева, впервые каток городка будет украшен подсветкой подо льдом.
Мнения жителей города разделились. Комментарии под постом главы администрации города в ВК содержат как восторги («наша ёлка лучше екатеринбургской»), так и суровую критику. Критику, правда, вызвала не сама презентация городка, а экологическая обстановка в городе. Так, один из подписчиков мэрской странички просит перенести полигон, куда свозят снег и лёд со снежного городка после его демонтажа. «Может быть, вы смените полигон снежный на Магистральной, на какой-нибудь другой? Например, на Трикотажников отличное место: домов нет, школ нет, только поле. Вы представляете какой гадостью дети в 65-й школе весной дышат? Испарения от этой массы снега, могут вызвать хронические заболевания», — пишет уралец.
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