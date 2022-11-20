С начала 2022 года жители Свердловской области «подарили» мошенникам более миллиарда рублей

«Основные способы, которыми пока успешно пользуются аферисты, связаны с запугиванием "клиента" тем, что на его имя неизвестные берут кредит и нужно срочно защитить сбережения, так как они якобы находятся в опасности», – рассказал Горелых.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За десять месяцев 2022 года в Свердловской области потери жителей региона от действий мошенников составили более 1 миллиарда 150 миллионов рублей. Из них только 137 миллионов были «подарены» лжесиловикам и липовым сотрудникам банков.Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, только за этот год в области было возбуждено 3806 уголовных дел по фактам мошенничества.Для сравнения, за весь 2021 год общий ущерб жителям Свердловской области составил 1 миллиард 200 миллионов рублей.