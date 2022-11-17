За 2022 год в Свердловской области отремонтировали шесть мостов в отдаленных местах

«Продолжаются капитальный ремонт путепровода через Чернушку на территории Ирбитского муниципального образования, ремонт моста через Нейву на дороге Алапаевск – Нижняя Салда, ремонт моста через реку Тура на подъезде к селу Городище», – рассказали в ДИПе.



Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За десять месяцев 2022 года в Свердловской области в отдаленных местах ремонтировалось девять мостов, шесть из которых уже введены в эксплуатацию. В общей сложность отремонтировано более 640 погонных метров искусственных сооружений.Как сообщают в департаменте информационной политики, дорожники реконструировали путепровод через Сусатку у села Жуковское в Туринском городско округе. Завершены работы над мостом через реку Серебряную в Серебрянке под Нижним Тагилом, ещё один мост реку Пасынок на подъезде к одноименному поселку на территории Сосьвинского городского округа.Также в Алапаевске отремонтирован мост через Нейву на дороге в сторону села Петрокаменское. На дороге Чукреевское — Фирсово — Мингалёва в Туринском городском округе починили путепроводы через Косаревку и Чукреевку. В октябре был открыт обновленный мост реку Серебряную в Серебрянке под Нижним Тагилом.