У жительницы Камышлова изъяли автомобиль за вождение в состоянии опьянения

«Однако обвиняемая должных выводов для себя не сделала, на путь исправления не встала», – сказали в пресс-службе ведомства.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

У 46-летней жительницы Камышлова конфисковали «Toyota RAV4» за повторное управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. За нарушением её поймали инспектора ДПС 22 октября этого года на улице Юлиуса Фучика в Сухом Логу.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ещё в июле 2020 года женщине было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.Теперь Сухоложским городским судом жительнице Камышлова был назначен штраф в размере 210 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Также суд забрал в собственность государства принадлежащий обвиняемой автомобиль.Приговор в законную силу ещё не вступил.