В Нижнем Тагиле эвакуировали колледж после сообщения о возможном минировании

«Сказали, что есть вероятность, что колледж заминирован. Пострадавших нет», – сказал очевидец.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 21 ноября, около 11.00 в Нижнетагильском педагогическом колледже №1, расположенном на Островского, 3, эвакуировали всех сотрудников и студентов. Причиной стал звонок о возможном минировании здания.Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил», со ссылкой на одного из очевидцев. С его слов, всех попросили незамедлительно покинуть здание, после чего отправили по домам. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.