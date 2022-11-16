В Нижнем Тагиле эвакуировали колледж после сообщения о возможном минировании
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 21 ноября, около 11.00 в Нижнетагильском педагогическом колледже №1, расположенном на Островского, 3, эвакуировали всех сотрудников и студентов. Причиной стал звонок о возможном минировании здания.
Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил», со ссылкой на одного из очевидцев. С его слов, всех попросили незамедлительно покинуть здание, после чего отправили по домам. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.
«Сказали, что есть вероятность, что колледж заминирован. Пострадавших нет», – сказал очевидец.
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