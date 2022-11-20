В Свердловской области за сутки выявили 266 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 266 случаев коронавируса. За весь период пандемии в регионе было выявлено 551 532 случая.По данным на 21 ноября, выписано из больниц по выздоровлению было 169 уральцев. За всё время вылечилось 536 336 жителей области.Смертей за последние сутки среди больных коронавирусом зарегистрировано не было. Всего от COVID-19 в Свердловской области умерло 10 874 человека.