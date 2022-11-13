Жители Бисерти пожаловались на агрессивную стаю бездомных собак
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителей Бисерти в страхе держит агрессивная стая бродячих собак. Одной из очевидец удалось насчитать 16 бездомных животных. Она также призвала родителей провожать своих детей в школу и забирать их оттуда, чтобы с ними ничего не случилось.
Видео с обращением женщины опубликовал телеграм-канал «Екатеринбург №1».
«Они ещё вечером были более-менее адекватные, а ночью совсем рехнулись. Рвали друг друга, рвали течную собаку. Это были вопли, визги. И закончилось это всё только в 7.22 утра», – рассказала жительница Бисерти.
Она также сообщила, что намерена обращаться в полицию, если собаки продолжат себя агрессивно вести.
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