Жители Бисерти пожаловались на агрессивную стаю бездомных собак

«Они ещё вечером были более-менее адекватные, а ночью совсем рехнулись. Рвали друг друга, рвали течную собаку. Это были вопли, визги. И закончилось это всё только в 7.22 утра», – рассказала жительница Бисерти.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости