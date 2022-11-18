В Свердловской области выявили 270 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки выявили ещё 270 случаев коронавируса. За весь период пандемии в регионе было выявлено 551 266 случаев.
По данным на 20 ноября, за сутки по выздоровлению было выписано 247 человек. За всё время вылечилось 536 167 пациентов.
Смертей среди заболевших коронавирусов за эти сутки зарегистрировано не было. Всего среди жителей Свердловской области с COVID-19 было зафиксировано 10 874 летальных исхода.
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