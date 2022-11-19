Свердловский завод запустил цех по производству препарата для лечения бесплодия

«Тот препарат, который производится на этом заводе, является ключевым для обеспечения процедуры экстракорпорального оплодотворения. До недавнего времени на рынке присутствовали только импортные препараты, что делало нас зависимыми», – заявил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин на открытии цеха.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловский «Завод Медсинтез» в Новоуральске запустил цех по производству биотехнологических субстанций для лечения бесплодия у женщин. Предполагается, что увеличение масштаба производства позволит обеспечить препаратом «Примапур» всю страну.Как сообщает департамент информационной политики региона, «Завод Медсинтез» в сотрудничестве с компанией «АйВиФарма» начал производство первого российского препарата рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона ещё в 2018 году. С тех пор в Новоуральске выпускают субстанцию этого препарата и готовую лекарственную форму в предзаполненной одноразовой шприц-ручке.По словам врача-репродуктолога, заведующей отделением ЭКО клинического госпиталя «Мать и дитя» в Тюмени Марии Ганихиной, благодаря этому препарату за последние три года появилось на свет около тысячи детей.