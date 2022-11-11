В Екатеринбурге подростки забрались на крышу автомобиля, спасаясь от собаки

13.02 Воскресенье, 20 ноября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Вчера, 19 ноября, на Эльмаше в Екатеринбурге двое подростков забрались на крышу автомобиля. Некоторые из очевидцев подумали, что дети забрались на машину из хулиганских побуждений, но позже выяснилось, что ребята спасались от бродячей собаки.

Инцидент произошёл около десяти вечера возле дома на Энтузиастов, 36б/2. Очевидица предположила, что подростки были под какими-то веществами, так как к ним подходили люди, а дети не спускались с крыши автомобиля. Позже в екатеринбургском УМВД информацию об употреблении подростками запрещенных веществ опровергли.

«В ходе проверки выяснилось, что двое 13-летних ребят действительно забрались на припаркованный автомобиль, однако сделали они это не из хулиганских побуждений. Они пытались спастись от агрессивной бродячей собаки», – объяснили в пресс-группе.


По имеющейся информации, агрессивной собаке все же удалось укусить одного из мальчиков, поэтому детям была вызвана скорая помощь. По факту случившегося продолжается проверка. Где сейчас находится покусавшая подростка собака, неизвестно.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:54 В Свердловской области под колёсами ВАЗа погибла 22-летняя девушка
11:42 В Свердловской области 86 детей-сирот получили собственное жильё
11:00 В коллективном саду Берёзовского городского округа произошёл крупный пожар
09:57 В Екатеринбурге ищут потерпевших от действий подозреваемого в грабежах
21:13 Минувшей ночью машина нижнетагильской ДПС попала в ДТП
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20:06 Полиция задержала человека, совершавшего налёты на магазины Серова
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19:24 Подозреваемого в убийстве на улице Первомайской екатеринбуржца отправили под стражу
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