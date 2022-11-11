В Свердловской области ищут двух мужчин 24 и 58 лет

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 24-летнего Алексея Рожкова из Берёзовского и 58-летнего Евгения Коурова из Екатеринбурга. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Рожкова не видели с 18 ноября 2022 года. Молодой человек ростом 185 сантиметров, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в синюю куртку, чёрные джинсы, чёрные полуботинки и зелёную шапку.Коуров пропал 17 ноября 2022 года. Мужчина ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Мог быть одет в синий пуховик, белый свитер, чёрные брюки, чёрные ботинки и серую шапку.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавших, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.