Более трёх миллионов рублей отдала «экстрасенсам» 70-летняя екатеринбурженка

10.22 Воскресенье, 20 ноября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В Екатеринбурге 70-летняя женщина отдала «экстрасенсам», контакт которых она увидела по телевизору в программе с соответствующей тематикой, более 3 миллионов рублей. Пенсионерка надеялась, что «целители» с телеэкрана смогут избавить её сына от алкогольной зависимости, и не догадывалась, что станет жертвой мошенничества.

Как сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, пожилая женщина позвонила по номеру из программы об экстрасенсах, указанный для связи и консультации, решив попытаться избавить своего сына от недуга с помощью нетрадиционной медицины.

Это произошло ещё в феврале. Тогда на звонок пенсионерки ответила девушка, представившаяся «Ксений». Она задала несколько уточняющих вопросов о сыне, после чего перевела звонок на мужчину, который назвался «Марком Владимировичем», и уже он заявил екатеринбурженке, что для обряда избавления от зависимости потребуются специальные свечи и определённая атрибутика, но это обойдётся в 20 тысяч рублей.

Пожилой женщине не было ничего жалко для сына, поэтому она перевела «целителям» нужную сумму. Однако на следующей день «Марк Владимирович» перезвонил и сообщил, что теперь нужно срочно найти 400 тысяч рублей. Необходимость в этих деньгах он аргументировал тем, что ситуация якобы оказалась намного серьёзнее и что сына нужно «отмаливать», иначе он может умереть.

«С этого дня началась череда бесконечных звонков с требованием всё новых переводов. Поводы при этом находились самые различные: от страхования счетов до уплаты неких налогов. Доверчивая женщина сначала отдала злоумышленникам, которых она даже ни разу не видела, все свои сбережения, затем взяла несколько крупных кредитов в банках», – рассказали в пресс-группе.


Когда и эти деньги закончились, пенсионерка продала две комнаты в двух, принадлежавших ей квартирах, а затем стала обращаться в микрофинансовые организации. На протяжении 10 месяцев мошенники вытягивали из пожилой женщины деньги, пока гражданка не начала догадываться о том, что её обманывают. Когда общая сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей, пожилая екатеринбурженка обратилась в полицию.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге будут судить обвиняемых в хищении имущества со стройплощадки на 50 миллионов
16 ноября 2022
В Екатеринбурге в аварии на Технической пострадал 7-летний пассажир
13 ноября 2022
В Екатеринбурге пропала нуждающаяся в медицинской помощи бабушка
15 ноября 2022
Стоявшая на тротуаре 17-летняя девушка пострадала в столкновении автомобилей в Екатеринбурге
16 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки

Спойлер – все были неудачными
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
10:22 Более трёх миллионов рублей отдала «экстрасенсам» 70-летняя екатеринбурженка
17:52 Пропавшую 30 октября жительницу Челябинска ищут в Екатеринбурге
17:22 Жителей Екатеринбурга предупредили об опасности прогулок по льду
16:28 В уральской столице в 2023 году появятся 45 новых троллейбусов
15:21 Госавтоинспекция Екатеринбурга провела акцию Всемирного дня памяти жертв ДТП
14:24 В Свердловской области выявили ещё 274 случая коронавируса
13:35 В Екатеринбурге по неизвестным причинам лопнуло стекло автобуса
12:54 В Свердловской области под колёсами ВАЗа погибла 22-летняя девушка
11:42 В Свердловской области 86 детей-сирот получили собственное жильё
11:00 В коллективном саду Берёзовского городского округа произошёл крупный пожар
09:57 В Екатеринбурге ищут потерпевших от действий подозреваемого в грабежах
21:13 Минувшей ночью машина нижнетагильской ДПС попала в ДТП
20:28 В «Салюте» покажут программу уральских мультфильмов
20:06 Полиция задержала человека, совершавшего налёты на магазины Серова
19:43 Субботним вечером екатеринбурженок поучат приватным танцам
19:24 Подозреваемого в убийстве на улице Первомайской екатеринбуржца отправили под стражу
18:37 Шарташ опять нуждается в защите
17:55 На выходных в Свердловской области потеплеет
17:18 Пропавшего в Екатеринбурге подростка нашли
16:55 На дорогах Свердловской области с начала года погибли 292 человека
16:22 В Екатеринбурге начал работать дополнительный пункт вакцинации
16:02 Одного из неправомерно мобилизованных жителей Нижнего Тагила могут вернуть домой
15:27 Пожар в свердловском посёлке Лубяной выгнал на улицу пять человек
14:58 В Екатеринбурге мужчина получил 2 года колонии за мошенническое хищение 900 тысяч
14:27 В Свердловской области семьям погибших в ходе боевых действий пообещали региональные выплаты
14:00 За минувшие сутки в Свердловской области выявили 279 заболевших коронавирусом
Все новости Свердловской области
15:37 Путин обсудил с членами Совбеза совершенствование гражданской обороны
15:27 В Краснодарском крае пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку
13:42 В Госдуме назвали приговор иркутским браконьерам, убившим медведицу с медвежатами, слишком мягким
12:25 В Госдуме предлагают простить мобилизованным штрафы за нарушение ПДД
11:36 Роспотребнадзор: новые варианты коронавируса, выявленные в России, передаются быстрее
11:04 Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов до 27 ноября
10:06 В Приангарье за убийство медведицы и трёх медвежат браконьеры получили условные сроки
09:23 В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли пятеро детей и двое взрослых
17:24 Суд отменил домашний арест замминистра транспорта Башкирии по делу о превышении полномочий
16:44 Гладков: во время обстрела Шебекино пострадала девушка, она в тяжелом состоянии
15:55 Из СПЧ исключат Сванидзе, Каляпина и Винокурову
15:33 Эрдоган: РФ и США решили воздержаться от использования ядерного оружия
15:08 Министр Кравцов: в каждой школе к 2024 году будут созданы театр и спортивный клуб
14:47 Брянский губернатор сообщил, что подорвавшийся на мине мужчина погиб
12:34 В Москве задержали разлившего горючую жидкость возле храма мужчину
18:05 Российский контрактник попытался получить 3 миллиона за «ранение пальца», а получил два года условно
16:22 Президент Дуда о падении ракеты: «ничто не указывает на то, что это была атака на Польшу»
15:46 Экс-президент Аргентины извинился за свои слова о «высшей расе» в футболе
14:53 Новосибирскому депутату, сбившему ребенка и покинувшего место ДТП, грозит до года лишения свободы
13:37 В аэропортах Москвы и в Пулково впервые ввели максимальный уровень угрозы терактов
12:56 Байден: маловероятно, что упавшая в Польше ракета была запущена из России
12:04 В Белгородской области в результате обстрелов погибли четыре человека
11:36 Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о подрыве нефтебазы
17:34 В епархии прокомментировали видео с жительницей ХМАО, которая силой заставляла дочь «правильно креститься»
15:54 Росфинмониторинг внес в перечень террористов сооснователя «Диссернета» Заякина
15:26 Губернатор Гладков сообщил о минометном обстреле нескольких белгородских сел
Все новости России и мира
10:22 Более трёх миллионов рублей отдала «экстрасенсам» 70-летняя екатеринбурженка
17:52 Пропавшую 30 октября жительницу Челябинска ищут в Екатеринбурге
17:22 Жителей Екатеринбурга предупредили об опасности прогулок по льду
16:28 В уральской столице в 2023 году появятся 45 новых троллейбусов
15:21 Госавтоинспекция Екатеринбурга провела акцию Всемирного дня памяти жертв ДТП
14:24 В Свердловской области выявили ещё 274 случая коронавируса
13:35 В Екатеринбурге по неизвестным причинам лопнуло стекло автобуса
12:54 В Свердловской области под колёсами ВАЗа погибла 22-летняя девушка
11:42 В Свердловской области 86 детей-сирот получили собственное жильё
11:00 В коллективном саду Берёзовского городского округа произошёл крупный пожар
09:57 В Екатеринбурге ищут потерпевших от действий подозреваемого в грабежах
21:13 Минувшей ночью машина нижнетагильской ДПС попала в ДТП
20:28 В «Салюте» покажут программу уральских мультфильмов
20:06 Полиция задержала человека, совершавшего налёты на магазины Серова
19:43 Субботним вечером екатеринбурженок поучат приватным танцам
19:24 Подозреваемого в убийстве на улице Первомайской екатеринбуржца отправили под стражу
18:37 Шарташ опять нуждается в защите
17:55 На выходных в Свердловской области потеплеет
17:18 Пропавшего в Екатеринбурге подростка нашли
16:55 На дорогах Свердловской области с начала года погибли 292 человека
16:22 В Екатеринбурге начал работать дополнительный пункт вакцинации
16:02 Одного из неправомерно мобилизованных жителей Нижнего Тагила могут вернуть домой
15:27 Пожар в свердловском посёлке Лубяной выгнал на улицу пять человек
15:03 Жителя Пермского края, уснувшего на капоте чужой машины, будут судить
14:58 В Екатеринбурге мужчина получил 2 года колонии за мошенническое хищение 900 тысяч
14:27 В Свердловской области семьям погибших в ходе боевых действий пообещали региональные выплаты
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK