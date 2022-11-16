Более трёх миллионов рублей отдала «экстрасенсам» 70-летняя екатеринбурженка

«С этого дня началась череда бесконечных звонков с требованием всё новых переводов. Поводы при этом находились самые различные: от страхования счетов до уплаты неких налогов. Доверчивая женщина сначала отдала злоумышленникам, которых она даже ни разу не видела, все свои сбережения, затем взяла несколько крупных кредитов в банках», – рассказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 70-летняя женщина отдала «экстрасенсам», контакт которых она увидела по телевизору в программе с соответствующей тематикой, более 3 миллионов рублей. Пенсионерка надеялась, что «целители» с телеэкрана смогут избавить её сына от алкогольной зависимости, и не догадывалась, что станет жертвой мошенничества.Как сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, пожилая женщина позвонила по номеру из программы об экстрасенсах, указанный для связи и консультации, решив попытаться избавить своего сына от недуга с помощью нетрадиционной медицины.Это произошло ещё в феврале. Тогда на звонок пенсионерки ответила девушка, представившаяся «Ксений». Она задала несколько уточняющих вопросов о сыне, после чего перевела звонок на мужчину, который назвался «Марком Владимировичем», и уже он заявил екатеринбурженке, что для обряда избавления от зависимости потребуются специальные свечи и определённая атрибутика, но это обойдётся в 20 тысяч рублей.Пожилой женщине не было ничего жалко для сына, поэтому она перевела «целителям» нужную сумму. Однако на следующей день «Марк Владимирович» перезвонил и сообщил, что теперь нужно срочно найти 400 тысяч рублей. Необходимость в этих деньгах он аргументировал тем, что ситуация якобы оказалась намного серьёзнее и что сына нужно «отмаливать», иначе он может умереть.Когда и эти деньги закончились, пенсионерка продала две комнаты в двух, принадлежавших ей квартирах, а затем стала обращаться в микрофинансовые организации. На протяжении 10 месяцев мошенники вытягивали из пожилой женщины деньги, пока гражданка не начала догадываться о том, что её обманывают. Когда общая сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей, пожилая екатеринбурженка обратилась в полицию.