Пропавшую 30 октября жительницу Челябинска ищут в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 27-летнюю жительницу Челябинска. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», 30 октября 2022 года Анна Долгополова ушла в неизвестном направлении.Предположительно, она могла отправиться в уральскую столицу автостопом. Подчеркивается, что Долгополова нуждается в медицинской помощи.Женщина ростом 154 сантиметра, плотного телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Была в тёмно-синей толстовке, тёмно-серых штанах и белых кроссовках.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.