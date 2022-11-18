Жителей Екатеринбурга предупредили об опасности прогулок по льду

17.22 Суббота, 19 ноября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Власти Екатеринбурга и сотрудники свердловского МЧС предупреждают об опасности прогулок по льду. На сегодняшний день на реках и озёрах региона лёд продолжает формироваться, но он ещё не успел окрепнуть из-за неустойчивой погоды.

«Эксперты напоминают, что безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров, при массовом катании на коньках – не менее 25-ти», – приводят слова экспертов в пресс-службе мэрии.


Там также подчеркнули, что если температура воздуха более трёх дней держится выше 0 градусов, то прочность льда снижается на 25%.

Горожан также предупреждают о штрафах до 5 тысяч рублей за выход на лёд. Такие меры необходимы для того, чтобы уберечь граждан от трагических случаев. Кроме того, спасатели регулярно проводят рейды вблизи водоёмов, чтобы вручать профилактические памятки и напоминать об опасности выхода на лёд.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:54 В Свердловской области под колёсами ВАЗа погибла 22-летняя девушка
11:42 В Свердловской области 86 детей-сирот получили собственное жильё
11:00 В коллективном саду Берёзовского городского округа произошёл крупный пожар
09:57 В Екатеринбурге ищут потерпевших от действий подозреваемого в грабежах
21:13 Минувшей ночью машина нижнетагильской ДПС попала в ДТП
20:28 В «Салюте» покажут программу уральских мультфильмов
20:06 Полиция задержала человека, совершавшего налёты на магазины Серова
19:43 Субботним вечером екатеринбурженок поучат приватным танцам
19:24 Подозреваемого в убийстве на улице Первомайской екатеринбуржца отправили под стражу
18:37 Шарташ опять нуждается в защите
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17:18 Пропавшего в Екатеринбурге подростка нашли
16:55 На дорогах Свердловской области с начала года погибли 292 человека
16:22 В Екатеринбурге начал работать дополнительный пункт вакцинации
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