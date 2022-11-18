Жителей Екатеринбурга предупредили об опасности прогулок по льду

«Эксперты напоминают, что безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров, при массовом катании на коньках – не менее 25-ти», – приводят слова экспертов в пресс-службе мэрии.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Власти Екатеринбурга и сотрудники свердловского МЧС предупреждают об опасности прогулок по льду. На сегодняшний день на реках и озёрах региона лёд продолжает формироваться, но он ещё не успел окрепнуть из-за неустойчивой погоды.Там также подчеркнули, что если температура воздуха более трёх дней держится выше 0 градусов, то прочность льда снижается на 25%.Горожан также предупреждают о штрафах до 5 тысяч рублей за выход на лёд. Такие меры необходимы для того, чтобы уберечь граждан от трагических случаев. Кроме того, спасатели регулярно проводят рейды вблизи водоёмов, чтобы вручать профилактические памятки и напоминать об опасности выхода на лёд.