В уральской столице в 2023 году появятся 45 новых троллейбусов

«Согласно контракту, все 45 троллейбусов будут поставлены к 15 июня 2023 года», – рассказали в мэрии.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В следующем году в Екатеринбурге появятся 45 новых современных троллейбусов. Администрация города заключила контракт на их поставку. Транспорт должен будет стать подарком уральской столице на её юбилей.Контракт был заключен с компанией «Автотехком», которая выиграла конкурс на поставку новых троллейбусов. Она же является официальным дилером Минского автомобильного завода. Стоимость контракта составила 1,4 миллиарда рублей.В пресс-службе администрации сообщают, что троллейбусы будут вмещать себе порядка 90 человек. Кроме того, они будут оснащены системами зарядных устройств для смартфонов, навигации, видеонаблюдения, кондиционирования, а также подсчёта пассажиропотока.