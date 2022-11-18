Госавтоинспекция Екатеринбурга провела акцию Всемирного дня памяти жертв ДТП

«Юидовцы специально для акции смастерили символичные поделки – бумажных ангелов, которых закрепили на воздушные шары», – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

«Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Будьте бдительны на дороге. Берегите себя, свою жизнь и жизни других участников дорожного движения», – напомнили в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП, который отмечается в третье воскресенье ноября, сотрудники екатеринбургской Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД (юных инспекторов движения) провели акцию и почтили память погибших в авариях.В конце мероприятия участники акции зажгли свечи и почтили жертв дорожно-транспортных происшествий минутой молчания, после чего возложили цветы с мягкой игрушкой на одно из мест трагедии.