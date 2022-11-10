В Свердловской области 86 детей-сирот получили собственное жильё
Общество
Фото: Екатерина Попцова / све.рф
В Свердловской области ещё 86 воспитанников детских домов из Серова и посёлка Малышева получили собственное жильё. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.
«Ожидается, что нынешнее новоселье существенно сократит очередь на жилье детей-сирот в Серовском городском округе. В настоящее время идет поэтапное подписание договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда и осмотр квартир», – рассказали в ДИПе.
На строительство уже готового к заселению жилья площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Серове из фонда жилищного строительства Свердловской области было выделено 113,7 миллиона рублей, в том числе 97,8 миллиона из областного бюджета и почти 16 миллионов из федерального бюджета.
На приобретение квартир в посёлке Малышева в новом доме фондом было направлено 26,6 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов. Их общая площадь составила 469,6 квадратных метра.
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