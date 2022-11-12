В Екатеринбурге начал работать дополнительный пункт вакцинации
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге в связи с многочисленными запросами горожан начал работать дополнительный пункт вакцинации. Он находится в ТРЦ Veer Mall.
Напомним, что в мобильных пунктах вакцинации в Свердловской области можно поставить прививки не только от коронавируса, но и от дифтерии, гепатита В и гриппа.
Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
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