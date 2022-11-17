За минувшие сутки в Свердловской области выявили 279 заболевших коронавирусом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились 279 случаев коронавируса. За весь период пандемии в регионе было выявлено 550 722 заболевших.При этом выписаны по выздоровлению были ещё 437 жителей региона. Всего, по данным на 18 ноября, полностью вылечилось 535 534 уральца.Умерло от коронавируса за последние сутки 2 человека. За всё время в Свердловской области среди заболевших коронавирусом скончалось 10 872 пациента.