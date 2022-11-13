В Екатеринбурге запустили сайт-выставку об истории солидарности сообществ

«Мы научились любить памятники архитектуры и много знаем об отдельных значимых личностях города, но ещё не научились говорить о горожанах – как будто бы с этого ракурса раньше никто не смотрел на историю Екатеринбурга. Важно, чтобы горожане могли ассоциировать себя с какой-то силой, которая может в городской среде что-то менять и воздействовать на неё. К тому же, частью сообщества может стать каждый», – рассказала куратор проекта «История солидарности» Полина Иванова.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости