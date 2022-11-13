В Екатеринбурге запустили сайт-выставку об истории солидарности сообществ

13.26 Пятница, 18 ноября 2022
Общество
Иллюстрации предоставлено командой проекта «История солидарности»


Сегодня, 18 ноября, в исторический день рождения уральской столицы паблик-арт программа «ЧО» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив запускает сайт-выставку по истории сообществ и солидарности Свердловска и Екатеринбурга.

Проект в формате интерактивных комиксов, лекций и инфографики позволяет узнать о том, что такое солидарность горожан, какой она бывает, для чего жители объединялись в сообщества и чего хотели добиться. Также на сайте можно познакомиться с примерами таких объединений в разные эпохи – от старообрядцев и поляков, Гордумы и общества приказчиков до общества «Картинников», Свердловского рок-клуба и МЖК.



Отмечается, что на данный момент авторы проекта остановились на 2000-х годах, но в будущем дополнят ресурс новыми примерами.

«Мы научились любить памятники архитектуры и много знаем об отдельных значимых личностях города, но ещё не научились говорить о горожанах – как будто бы с этого ракурса раньше никто не смотрел на историю Екатеринбурга. Важно, чтобы горожане могли ассоциировать себя с какой-то силой, которая может в городской среде что-то менять и воздействовать на неё. К тому же, частью сообщества может стать каждый», – рассказала куратор проекта «История солидарности» Полина Иванова.


До конца года организаторы паблик-арт программы «ЧО» и кураторы проекта «История солидарности» планируют издать комикс в бумажной версии и открыть полноценную выставку по истории солидарности в столице Урала.



Попасть на сайт можно как напрямую по адресу: историясолидарности.рф, так и через портал паблик-арт программы «ЧО»: chofest.ru в разделе «История солидарности».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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