На Баумана в Екатеринбурге сносят первый дом под реновацию
Общество
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
Сегодня утром начался снос первого дома из тех, что попали под программу КРТ. Демонтаж здания выполняет застройщик «Страна Девелопмент», получивший право застраивать этот участок на Эльмаше в июле этого года.
Напомним, что аукцион длился почти 6 часов. Территория оказалась для застройщиков настолько желанной, что во время торгов цена повысилась с 514 тысяч до 96,6 миллионов рублей.
Застройщик должен будет снести несколько двухэтажных домов, которые расположены на перекрёстке улиц Шефская и Баумана. На их месте, по данным «JustMedia», должны будут построить высотки, в одной из которых обещают встроить детский сад.
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