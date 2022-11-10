Суд оправдал пририсовавшего глаза картине бывшего охранника Ельцин Центра

«У суда действительно появились сомнения, в наличии состава, когда по инициативе суда в заседание апелляционной инстанции был вызван и допрошен специалист который подтвердил, что как такового обезображивания картины не было, порчи не существует. То есть она не испорчена, а это необходимые элементы состава преступления по части первой статьи 214 УК РФ – порча и обезображивание. Соответственно, раз этих элементов не было, суд принял решение его оправдать. Васильев действительно наносил эти круги, но другие элементы состава преступления отсутствуют», – сказал адвокат.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оправдал бывшего охранника Ельцин Центра Александра Васильева, который пририсовал глаза картине ученицы Казимира Малевича. Работу Анны Лепорской «Три фигуры» стоимостью 75 млн рублей после «художеств» охранника пришлось отправлять на реставрацию.В августе суд первой инстанции приговорил Васильева к 180 часам обязательных работ и назначил принудительную меру в виде лечения у психиатра.На этот приговор была подана апелляция, которую сегодня рассмотрел Верх-Исетский суд и полностью оправдал 64-летнего пенсионера.Адвокат Алексей Бушмаков, защищавший Васильева, рассказал «Вечерним ведомостям», что оправдательный приговор был вынесен в связи с отсутствием состава преступления.Отметим, что картина Анны Лепорской после инцидента была отреставрирована за счёт страховки.