Нижнетагильские спасатели вывели с неокрепшего льда игравших на нём детей

«С начала холодов прошло всего три дня, лёд на водоемах города еще только формируется, его толщина составляет 3-5 см. Такой лёд считается очень опасным», – рассказали в сообществе «Тагильский спасатель».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне в Нижем Тагиле спасатели МБУ «Центр защиты населения» в ходе профилактического рейда возле водоёма обнаружили группу детей, которые бегали по ещё не окрепшему льду, и вывели их на берег.Предположительно, подростки пришли резвиться на лёд после уроков, но вовремя были замечены специалистами службы спасения. Спасатели провели с ними профилактическую беседу и выпроводили в более безопасное место.