Госавтоинспекция Екатеринбурга выходит в рейд за нарушителями ПДД

«Алкогольное опьянение определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 литр крови», – объяснили с пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 18 по 20 ноября Госавтоинспекция выходит в рейд «Стоп-контроль» за нарушителями правил дорожного движения. Об этом сообщают в городском отделении пропаганды ГИБДД.Там также напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения является серьезным нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа в размере 30 000 рублей.Если инспектора повторно поймают нарушителя в состоянии алкогольного опьянения, то ему уже может грозить уголовная ответственность и наказание штрафом т 200 до 300 тысяч рублей.