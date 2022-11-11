Госавтоинспекция Екатеринбурга выходит в рейд за нарушителями ПДД

10.31 Пятница, 18 ноября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В Екатеринбурге с 18 по 20 ноября Госавтоинспекция выходит в рейд «Стоп-контроль» за нарушителями правил дорожного движения. Об этом сообщают в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Там также напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения является серьезным нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа в размере 30 000 рублей.

«Алкогольное опьянение определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 литр крови», – объяснили с пресс-группе.


Если инспектора повторно поймают нарушителя в состоянии алкогольного опьянения, то ему уже может грозить уголовная ответственность и наказание штрафом т 200 до 300 тысяч рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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