За 2022 год таможенники екатеринбургского Кольцово изъяли у туристов 65 ножей
Общество
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
С начала 2022 года в Екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли у туристов, приобретавших холодное оружие в качестве сувениров, 65 ножей, что в 1,5 больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«Туристы часто покупают подобное в качестве сувениров, а позже для путешественников становиться большой неожиданностью тот факт, что их "сувениры" из поездки нельзя провезти через границу ЕАЭС без соответствующих разрешений и документов», – объяснили в отделе по связям с общественностью УТУ.
Помимо холодного оружия, на таможне зафиксированы 264 случая конфискации продуктов, 262 случая – наличных денег, 40 случаев изъятия табачной и 16 – алкогольной продукции. Также таможенники трижды конфисковали предметы, относящиеся к культурным ценностям.
Всего за 10 месяцев 2022 года было зарегистрировано 799 эпизодов нарушения таможенных правил.
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