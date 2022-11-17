За 2022 год таможенники екатеринбургского Кольцово изъяли у туристов 65 ножей

«Туристы часто покупают подобное в качестве сувениров, а позже для путешественников становиться большой неожиданностью тот факт, что их "сувениры" из поездки нельзя провезти через границу ЕАЭС без соответствующих разрешений и документов», – объяснили в отделе по связям с общественностью УТУ.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С начала 2022 года в Екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли у туристов, приобретавших холодное оружие в качестве сувениров, 65 ножей, что в 1,5 больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Помимо холодного оружия, на таможне зафиксированы 264 случая конфискации продуктов, 262 случая – наличных денег, 40 случаев изъятия табачной и 16 – алкогольной продукции. Также таможенники трижды конфисковали предметы, относящиеся к культурным ценностям.Всего за 10 месяцев 2022 года было зарегистрировано 799 эпизодов нарушения таможенных правил.