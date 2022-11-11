Население Екатеринбурга сокращается в силу естественных и противоестественных причин

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во время сегодняшнего своего выступления в Городской думе Екатеринбурга начальник департамента экономики Администрации города Алексей Прядеин сообщил о естественной убыли населения. Число умерших в первые 8 месяцев текущего года превысило число новорожденных на 1 тысячу (11,8 тысяч против 10,8 тысяч человек).Такое сокращение рождаемости в городе на фоне растущей смертности наблюдается впервые с 2009-го года. В первую очередь причиной естественного сокращения екатеринбуржцев стала эпидемия коронавируса. Эта напасть значительно увеличила показатель смертности.Но число екатеринбуржцев сокращается и по причинам, которые можно назвать противоестественные. Люди покидают город (да и Россию) из-за боязни мобилизации, из-за ужесточения политической обстановки в Российской Федерации. А кого-то выгоняет из города оголтелая его застройка с вырубками зелёных массивов и превращением малоэтажных «спальных» районов в «каньоны» из высоток. Тот же Прядеин озвучил на заседании Гордумы другую цифру: с января по август 2022-го года Екатеринбург покинуло около 6,8 тысяч человек.