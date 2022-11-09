«ЗооСпец» рассказал о пользе хвойных веток для пернатых питомцев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургская ветеринарная клиника «ЗооСпец», что в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга (улица Сулимова, 23) в своих соцсетях разместила совет для обладателей пернатых питомцев — помещать в их клетки еловые лапы и ветки других хвойных деревьев. Оказывается, птичкам это полезно, даже если они родом из стран, где не растут ёлки.Спецы «ЗооСпеца» перечислили пользу для птиц от веток хвойных деревьев. Главное, хвоя и смола — это богатый источник различных витаминов. Кроме того, лапа ёлки или пихты насыщает воздух эфирными маслами и фитонцидами, что тоже полезно для птичек, а для их держателей — приятно, поскольку перебивает некоторые дурные запахи от птичьего помёта. Кроме того, пышные еловые ветки помогут птичкам уединиться и немного передохнуть от постоянного пребывания в поле видимости человека. Велика и польза от шишек: птичка может употребить кусочки шишки в пищу, а потом и поиграть ею. В качестве примера «ЗооСпец» приводит птиц Екатеринбургского зоопарка, которых регулярно снабжают свежими ветками хвойных деревьев.Ветклиника «ЗооСпец» специализируется на лечении экзотических видов животных и птиц (что особенно важно для Екатеринбурга, где наблюдается дефицит ветеринаров-орнитологов). В какой-то момент сюда даже перестали принимать собак и кошек — хватает работы с ящерицами, змеями, попугаями, обезьянками и прочими неординарными домашними питомцами, за лечение которых возьмутся не во всякой другой ветклинике.