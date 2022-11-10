Фальсифицированные пермские масло и колбасу выявили в Свердловской области

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В Свердловской области обнаружены фальсифицированные продукты из Пермского края: сливочное масло, вареная колбаса, полукопченая колбаса.17 ноября Свердловский референтный центр Россельхознадзора сообщил о выявлении фальсификата сливочного масла из Пермского края. По данным испытательной лаборатории центра, образец произведенного в Пермском крае сливочного масла показал отклонения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот.Нарушение выверенного соотношения – признак фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного происхождения, сообщили в ведомстве.Референтный центр предоставил данные о выявлении фальсифицированного сливочного масла в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю для принятия оперативных мер.16 ноября Свердловский референтный центр Россельхознадзора сообщал о другом случае поставки фальсифицированного продукта, произведенного в Пермском крае.По результатам исследования вареной колбасы «Докторской» и полукопченой колбасы «Краковской» в отделе ПЦР-диагностики в пробах была обнаружена ДНК курицы, хотя производители не указывали мясо курицы в составе произведенных продуктов.