Приговоренные реновацией домики на Эльмаше готовят к сносу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

По имеющейся у «Вечерних Ведомостей» информации, в ближайшую субботу, 19-го ноября, произойдёт снос нескольких двухэтажных домиков в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. Сегодня вокруг них начали монтировать забор, ограждающий приговорённые здания от пешеходной дорожки и проезжей части.Домики, о которых идёт речь, расположены на перекрёстке улиц Шефская и Баумана. Они попали под волну реновации и были в этом году расселены. Сразу после расселения (разумеется, по совершеннейшей случайности) в эти домах стали происходить пожары (что стало уже традицией для Екатеринбурга). После тушения домов никто их огораживать не торопился, при том, что огонь привёл их в аварийное состояние, и они начали представлять определённую опасность даже для тех, кто просто проходил мимо.На месте этих малоэтажных строений планируется построить высотный жилой дом (читай — «очередной человейник»).