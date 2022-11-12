В Свердловской области за сутки выявили 284 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали 284 новых случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 550 443 случая заболевания.
Также, по данным на 17 ноября, из больниц по выздоровлению было выписано 399 пациентов. За всё время вылечились 535 097 жителей региона.
За минувшие сутки смертей среди пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса зафиксировано не было. За весь период пандемии в Свердловской области умерло 10 870 заболевших.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Еще 296 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
12 ноября 2022
12 ноября 2022
Коронавирусом заболели еще 289 свердловчан
15 ноября 2022
15 ноября 2022