В Свердловской области за сутки выявили 284 случая коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали 284 новых случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 550 443 случая заболевания.Также, по данным на 17 ноября, из больниц по выздоровлению было выписано 399 пациентов. За всё время вылечились 535 097 жителей региона.За минувшие сутки смертей среди пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса зафиксировано не было. За весь период пандемии в Свердловской области умерло 10 870 заболевших.